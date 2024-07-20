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İki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır üç kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İki grubun bıçaklı kavgasında kan aktı: 3 yaralı

MALATYA - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır üç kişi yaralandı.

Olay, 18.00 sıralarımda Battalgazi ilçesi İskender Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Said Halim Paşa sokak üzerinde husumetli oldukları ileri sürülen iki grup arasında tartışma sonrası bıçaklı kavga çıktı. Kavgada, bıçak darbesi sonucu baba oğul İ.K. ile B.K. ve E.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sek edilirken, yaralılardan baba oğul Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde diğer yaralı ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler bir adet bıçak buldu. Hastanede tedavilerine devam edilen yaralılardan göğüs bölgesinde bıçaklanan B.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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