İki bina arasında mahsur kalan kediye itfaiyeden kurtarma operasyonu - Haberler

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İki bina arasında mahsur kalan kediye itfaiyeden kurtarma operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İki bina arasında mahsur kalan kediye itfaiyeden kurtarma operasyonu

Kocaeli'de iki bina arasında mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Kocaeli'de iki bina arasında mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Nihat Erim Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinin çatı tadilatı sırasında çalışanlar kedi sesi duydu. Sesin nereden geldiğini bulmaya çalışan işçiler, kediye ulaşamayınca durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, sesin nereden geldiğini bulmak için çalışma başlattı. Ekipler, kedinin iki binanın arasında olduğunu tespit etti. Dar boşluğa merdivenle giren ekipler, mahsur kalan kediyi kurtardı. Minik kedinin uzun süredir aç ve susuz olduğu gözlendi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli İtfaiye kedi 3. Sayfa Haberler

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