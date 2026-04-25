IKBY: "(ABD-İran çatışmaları) Şubat'tan Nisan'a kadar 20 kişi öldü, 123 kişi yaralandı"

Güncelleme:
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), ABD ile İran arasında süren savaşta bölgede düzenlenen saldırılar nedeniyle 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 123 kişinin yaralandığını açıkladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümeti, 28 Şubat'ta ABD'nin İsrail ile ortak olarak İran'a yönelik başlattığı saldırıların bilançosuna ilişkin açıklama yaptı. IKBY Hükümeti Medya ve Enformasyon Dairesi tarafından hazırlanan raporda, Şubat ayı sonundan 20 Nisan tarihine kadar, ABD-İran arasında varılan ateşkes kararına rağmen, bölgenin farklı yerlerindeki roket ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları sonucunda 20 kişi hayatını kaybettiği, 123 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Açıklamada, hayatını kaybeden ve yaralanan kişiler arasındaki sivillerin sayısına ilişkin herhangi bir detay verilmedi.

Açıklamada, IKBY'deki sivil alanlar, vatandaşların mülkleri ve özel sektör tesislerinin, "asılsız nedenlerle" çeşitli saldırılarda hedef alındığı ifade edilerek, bölgedeki askeri çatışmalara dahil olan taraflar arasında, can kaybı ve maddi zarar bakımından en fazla etkilenen yerlerin başında IKBY'nin geldiği savunuldu. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
