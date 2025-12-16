İhmal iddiasıyla yargılanan eski il jandarma komutanı hakim karşısında

Kayseri'nin Develi ilçesinde veteriner teknikeri Mikail Bozlağan'ı şehit eden ederek, gasbettikleri araçla Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik gerçekleşen terör saldırısında ihmali olduğu iddiasıyla yargılanan dönemin İl Jandarma Komutanı hakim karşısına çıktı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde veteriner teknikleri Mikail Bozlağan'ı şehit ederek aracını gasbeden iki terörist, 1 Ekim 2023 tarihinde Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik terör saldırısı gerçekleştirmiş, olayda iki emniyet mensubu yaralanırken iki teröristten biri kendini patlatmış, diğeri güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilmişti.

Söz konusu terör saldırısında ihmali olduğu iddiasıyla dönemin İl Jandarma Komutanı Yüksel Y., Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Savcılık mütalaasında suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle sanığın beraatini talep etti. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KAYSERİ