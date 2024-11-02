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Iğdır'ın Tuzluca İlçesinde Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Iğdır'ın Tuzluca İlçesinde Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kaza, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir bariyereye çarpmayla gerçekleşti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tuzluca ilçesi Çinçavat Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuzluca'da doğal gaz çalışması yapan işçilerin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çinçavat Köprüsü'nde bariyere çarptı. Çevredeki vatandaşların kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan üç kişiden biri olay yerinde hayatını kaybederken, iki kişi yaralı olarak çıkarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk yardımın ardından devlet hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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