Haberler

Iğdır'da Silahlı Kavga: 2 Tutuklama

Iğdır'da Silahlı Kavga: 2 Tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'da yaşanan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Iğdır'da yaşanan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

17 Ocak'ta yaşanan olayda sol koltuk altından kesici aletle yaralanan S.Y. isimli şahıs, hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Ş.Ş. elinden kesici aletle ve başından sopayla, İ.G. sırt bölgesinden kesici aletle, diğer şahıslar ise sopa ve yumruklarla darp sonucu yaralanmıştı. Olaya karışan şüpheliler, Iğdır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Iğdır Şehit Bülent Yurtseven Polis Merkezi Amirliği ekiplerince aynı gün yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştı. Şüphelilerden 10'u, 18 Ocak'ta Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmişti. Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemece 2 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında ev hapsi tedbiri uygulandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de varılan ateşkes anlaşmasının gerekleri yerine getirilmeli

Suriye'deki ateşkesle ilgili Erdoğan'dan çarpıcı uyarı
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı

Türkiye Atlas'a ağlıyor! Kan donduran cinayette yeni gelişme
Karar çıktı! Ronaldo, Juventus'tan 9.8 milyon daha alacak

Karar çıktı! Servetine servet katacak
Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia

Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia
Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda son 30 yılın en yoğun kar yağışı yaşanıyor

Evler, araçlar karlar altında kaldı! Artık üzerinde yürüyorlar
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Karar çıktı! Ronaldo, Juventus'tan 9.8 milyon daha alacak

Karar çıktı! Servetine servet katacak
Fiyatlar fırladı! Altını ve gümüşü gölgede bırakan yatırım aracı

Fiyatlar fırladı! Altını ve gümüşü gölgede bırakan yatırım aracı
Uykucu Trump! Daha tam ayılmadan Macron'dan o haberi almış

Uykucu Trump! Daha tam ayılmadan Macron'dan o haberi almış