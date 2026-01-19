Iğdır'da Silahlı Kavga: 2 Tutuklama

Iğdır'da yaşanan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

17 Ocak'ta yaşanan olayda sol koltuk altından kesici aletle yaralanan S.Y. isimli şahıs, hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Ş.Ş. elinden kesici aletle ve başından sopayla, İ.G. sırt bölgesinden kesici aletle, diğer şahıslar ise sopa ve yumruklarla darp sonucu yaralanmıştı. Olaya karışan şüpheliler, Iğdır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Iğdır Şehit Bülent Yurtseven Polis Merkezi Amirliği ekiplerince aynı gün yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştı. Şüphelilerden 10'u, 18 Ocak'ta Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmişti. Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemece 2 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında ev hapsi tedbiri uygulandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - IĞDIR