Iğdır'da otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı

Iğdır'ın Bağlar Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir vatandaş otomobilin çarpması sonucu hafif yaralandı.

Iğdır Bağlar Mahallesi Vali Konağı karşısındaki 2. Sokak'ta akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 VET 18 plakalı otomobil, ara sokağa geçmeye çalıştığı sırada yolun karşısına geçmek isteyen ve kimliği henüz belirlenemeyen yaşlı bir adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı vatandaş yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi ambulans içerisinde yaptıktan sonra kontrol amaçlı hastaneye götürdü. Aracın düşük hızda seyretmesi nedeniyle yaşlı adamın hafif şekilde yaralandığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Vatandaşlardan Yaşar Alınga, "Burada trafik yoğun olunca kaza oluyor. Eğer buraya bir set kurulmazsa kötü olur. Set kurulursa kaza biraz önlenebilirdi." dedi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı