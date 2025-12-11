Iğdır'da "torbacı" operasyonu: 7 gözaltı
Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silah aparatı ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte "torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Haklarında arama kararı bulunan 8 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin firari olduğu öğrenildi. Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanım aparatları, bir pompalı tüfek şarjörü ve 29 fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - IĞDIR
