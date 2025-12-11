Iğdır'da 'torbacı' operasyonu: 7 gözaltı

Iğdır'da uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte "torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Haklarında arama kararı bulunan 8 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin firari olduğu öğrenildi. Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanım aparatları, bir pompalı tüfek şarjörü ve 29 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - IĞDIR