Iğdır'da Trafik Kazası: Sürücü Hafif Yaralandı

Iğdır'da Trafik Kazası: Sürücü Hafif Yaralandı
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Iğdır'ın Alikamerli Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu sürücü hafif yaralandı. Kazanın ardından sağlık ekipleri müdahale etti ve sürücü hastaneye kaldırıldı.

Iğdır'ın Alikamerli Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında otomobilin direğe çarpması sonucu sürücü hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 HP 137 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Elektrik direğine çarparak duran araçta ve elektrik direğinde hasar oluştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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