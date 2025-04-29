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Iğdır'da Trafik Kazası: Maddi Hasar ve Yaralılar

Iğdır'da Trafik Kazası: Maddi Hasar ve Yaralılar
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Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazada can kaybı yaşanmadı.

Iğdır'da gece saatlerinde meydana gelen kazada can kaybı yaşanmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre gce yarısı 01: 00 sularında Iğdır'da Melekli yolu üzerinde trafik kazası meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaptığı incelemede bir tırın başka bir araca arkadan çarpması sonucu kazanın meydana geldiği tespit etti. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılar, olay yerine ulaşan ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, ekipler yol güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede önlem aldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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