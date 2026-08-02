Iğdır’da tarlada çalışan traktör alev aldı

Iğdır merkeze bağlı Akyumak köyünde tarlada çalışma yaptığı sırada alev alan traktörde maddi hasar oluştu.

Iğdır merkeze bağlı Akyumak köyü Küme Evleri mevkisinde, tarlada çalışma yapan bir traktörde yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, Şazım Güngör'e ait traktör, çalışma sırasında henüz kesin nedeni belirlenemeyen, ilk değerlendirmelere göre ise elektrik aksamındaki arızadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın sonucu alev aldı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar ve traktör sahibi, alevlere kısa sürede müdahale etti. Yapılan müdahale sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, traktörde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı