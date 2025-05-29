Iğdır'da Rüşvet Soruşturmasında 2 Tutuklama

Iğdır'da Rüşvet Soruşturmasında 2 Tutuklama
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Iğdır'da yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı. Adliye çalışanlarından T.Ç. ve Ü.Y., 'rüşvet vermek' ve 'irtikap' suçlamalarıyla cezaevine gönderildi.

Iğdır'da rüşvet soruşturmasında 2 tutuklama

IĞDIR - Iğdır'da rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 kişiden 2'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan adliye çalışanı 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında toplanan deliller ve alınan ifadeler doğrultusunda, Iğdır 1. Asliye Ceza Mahkemesi, 2. Asliye Ceza Mahkemesi ve İnfaz Mahkemesi'nde görevli yazı işleri müdürlerinden T.Ç. ve Ü.Y., "rüşvet vermek" ve "irtikap" suçlamalarıyla tutuklandı. Aynı kapsamda gözaltına alınan bir diğer yazı işleri müdürü M.H. ise ifadesinin alınmasının ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEBAHATTİN YUM - 3.Sayfa
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