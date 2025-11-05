Iğdır'da Polis Servis Minibüsü Trafik Kazası Geçirdi

Iğdır Havalimanı'nda görevli polisleri taşıyan servis minibüsü, Sultan Alparslan Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında kamyona arkadan çarptı.

Edinilen bilgilere göre, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü önünde ilerleyen bir tırın yolcu indirmek için ana yolda durması üzerine arkasındaki kum kamyonu da durdu. Bu sırada arkadan gelen polisleri taşıyan minibüs, ani fren yapan kamyona çarptı.

Kazada minibüste bulunan 7 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - IĞDIR