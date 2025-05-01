Iğdır'da Park Halindeki Otomobil Alev Aldı
Iğdır merkez Dörtyol mevkiinde park halinde bulunan bir otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangına, araç sahibi ve çevredeki vatandaşlar müdahale etti. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmadı, ancak araç kullanılamaz hale geldi ve yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
Iğdır'da park halindeki otomobil alev aldı
IĞDIR - Iğdır merkez Dörtyol mevkiinde park halinde bulunan bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden alev aldı. Yangını fark eden araç sahibi ve çevredeki vatandaşlar, hızlıca yangın tüpleriyle müdahalede bulunarak alevleri kontrol altına aldı. Olay yerine itfaiye ekipleri de sevk edilirken, kısa sürede söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ancak araç, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEBAHATTİN YUM - 3.Sayfa