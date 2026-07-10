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Iğdır'da kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: Kaza kamerada

Iğdır'da kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: Kaza kamerada
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Iğdır'da park halindeki bir kamyonetin yola çıkmak isterken arkasından gelen hafif ticari araçla çarpışması sonucu maddi hasar oluştu, yaralanan olmadı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Iğdır'da park halindeki bir kamyonet, yola çıkmak isterken arkasından gelen hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Iğdır Merkez 14 Kasım Mahallesi, Tümay Aydemir Caddesi'nde meydana geldi. Meydana gelen trafik kazasında park halindeki bir kamyonet, yola çıkmak isterken arkasından gelen hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar oluşurken, kazada yaralanan olmadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, kazanın meydana geldiği anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, park halindeki kamyonetin yola çıkmak isterken arkasından gelen hafif ticari araçla çarpışması yer alıyor. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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