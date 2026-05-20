Iğdır'da kontrolden çıkan motosiklet direğe çarptı: 1 yaralı
Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde motosikletin elektrik direğine çarpması sonucu sürücü yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.A. yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü G.A.'ya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralı sürücü, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. - IĞDIR