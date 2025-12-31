Haberler

Iğdır'da kuyumcu soygununa karışan 3 zanlı adliyeye sevk edildi

Güncelleme:
Iğdır'da bir kuyumcudan altın ve nakit para çalan 3 kişi, polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin bazı altınları bozdurarak araç satın aldıkları tespit edildi.

Iğdır'da bir kuyumcudan altın ve nakit para çaldıkları tespit edilen 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Habip Temirak'a ait kuyumcu dükkanında meydana gelen hırsızlık olayının ardından çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucu olayla bağlantılı oldukları belirlenen B.Ö., M.B. ve İ.A. yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları altınların bir kısmını bozdurarak araç satın aldıkları tespit edildi. Zanlılara ait araçta ve şüphelilerden birinin ikametinde yapılan aramalarda 2 kilo 770 gram altın ile 190 bin lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - IĞDIR

