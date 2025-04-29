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Iğdır'da Kontrolden Çıkan Tır Toprağa Saplandı

Iğdır'da Kontrolden Çıkan Tır Toprağa Saplandı
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Iğdır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yol kenarındaki toprağa saplanarak durdu. Olayda sürücü yara almazken, güvenlik önlemleri alındı ve yol trafiğe açıldı.

Iğdır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yol kenarında toprağa saplandı

IĞDIR - Iğdır'dan Doğubayazıt istikametine seyir halinde olan bir tır, Suveren köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak toprağa saplandı.

Edinilen bilgilere göre, henüz plakası ve sürücüsünün kimliği açıklanmayan tır, Suveren köyü yakınlarında yoldan çıktı. Yol kenarındaki toprak zeminde sürüklenen araç, uçurumun birkaç metre önünde durarak toprağa saplandı. Olayda sürücü yara almazken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası yolun bir şeridi kontrollü olarak trafiğe kapatılırken, tırın uçurumdan devrilmemesi için özel ekipmanlarla güvenlik önlemleri alındı. Tır olay yerinden çekici yardımıyla kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEBAHATTİN YUM - 3.Sayfa
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