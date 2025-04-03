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Iğdır'da Kontrolden Çıkan Araç Havuzu Doldurdu: 2 Yaralı

Iğdır'da Kontrolden Çıkan Araç Havuzu Doldurdu: 2 Yaralı
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Iğdır'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç, parkta bulunan havuza düştü. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Iğdır'da kontrolden çıkan aracın parktaki havuza düşmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kazım Karabekir Caddesi üzerinde seyir halinde olan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle parkta bulunan havuza düştü. Kazada, araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve arama kurtarma ekipleri tarafından araçta sıkışan yaralılar çıkartılarak ambulansla Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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