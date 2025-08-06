4 mekana eşzamanlı fuhuş baskın! 32 kadın kurtarıldı

4 mekana eşzamanlı fuhuş baskın! 32 kadın kurtarıldı
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4 mekana eşzamanlı fuhuş baskın! 32 kadın kurtarıldı
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Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "İnsan Ticareti, Fuhşa Teşvik ve Aracılık veya Zorlama" suçlarına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 32 kadın kurtarılırken 7 şüpheli tutuklandı.

Iğdır'da "İnsan Ticareti, Fuhşa Teşvik ve Aracılık veya Zorlama" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında insan ticareti ve fuhşa aracılık ettiği tespit edilen şahıslara yönelik olarak düzenlenen operasyonda, aralarında eğlence mekanı sahiplerinin de bulunduğu toplam 14 şüpheli gözaltına alındı.

4 MEKANA EŞZAMANLI BASKIN YAPILDI

Şüphelilere ait 14 farklı adres ve insan ticareti ile fuhuş faaliyetlerinin yürütüldüğü belirlenen 4 alkollü eğlence mekanında eş zamanlı arama yapıldı. Yapılan aramalarda 14 şüpheli gözaltına alındı, 5 litre sahte alkol ele geçirildi. Çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Iğdır'da İnsan Ticareti ve Fuhşa Yönelik Operasyon: 14 Gözaltı

32 KADIN KURTARILDI

Tehdit ve zorla çalıştırıldığı tespit edilen 32 yabancı uyruklu kadın, sınır dışı işlemleri için Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4 mekana eşzamanlı fuhuş baskın! 32 kadın kurtarıldı

4 mekana eşzamanlı fuhuş baskın! 32 kadın kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFatih Erdem:

Genelevlerinde randevu evlerinde çalışan tüm bayanlar zorla, baskıyla, tehditle, şantajla, işkenceyle seks kölesi olarak kullanıldıklarını ve her geçen gün yeni masum kızların bu tuzağa düşürüldüklerini herkes bilir ama ne hikmetse herkes susuyor, insanlığın kanayan yarasıdır bu onların feryatlarını duyan hiç kimse yok lütfen bu insanlar bu halde olmasına rağmen tek kelime etmeyen hiç kimse dinden imandan insanlıktan söz etmesinler, maalesef insanlık ölmüş

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