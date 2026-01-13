Haberler

Iğdır'da 5 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı

Güncelleme:
Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında yaptıkları denetimlerde bir araçta 5 düzensiz göçmen yakaladı. Araç sürücüsü F.G. gözaltına alındı ve tutuklandı. Yakalanan göçmenler deport edilmek üzere yetkililere teslim edildi.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göçle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, bir araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, güvenlik güçlerinin yaptığı denetimlerde durdurulan araçta yapılan kontrollerde yabancı uyruklu 5 kişinin düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Olayla ilgili araç sürücüsü F.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan düzensiz göçmenler ise gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından deport edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü (GÖKSEM) yetkililerine teslim edildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
