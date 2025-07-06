İğdır'da Dolu Yağışı Trafik Kazasına Neden Oldu

İğdır'da Dolu Yağışı Trafik Kazasına Neden Oldu
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Iğdır ile Doğubayazıt arasında etkili olan dolu yağışı, bir ticari taksi ile otomobilin çarpışmasına yol açtı. Kazada can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, sürücüleri olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Iğdır ile Doğubayazıt arasında etkili olan dolu yağışı, trafik kazasına yol açtı. Yolun kayganlaşması nedeniyle bir ticari taksi ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ticari taksi kontrolden çıkarak yol kenarındaki boşluğa savruldu ve takla attı. Kazada can kaybı yaşanmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen sağlık ve güvenlik ekipleri, kazaya karışan sürücülerin durumunun iyi olduğunu bildirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yetkililer sürücüleri ani değişen olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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