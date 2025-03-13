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Iğdır'da Bisikletli Sağlık Çalışanı Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

Iğdır'da Bisikletli Sağlık Çalışanı Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti
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Iğdır'da elektrikli bisikletle seyreden sağlık çalışanı Tugay Çıtak, minibüs ile çarpışarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Iğdır'da minibüs ile bisikletin çarpıştığı kazada sağlık çalışanı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yaycı köyü yakınlarında elektrikli bisikletle seyreden Tugay Çıtak (25), sürücüsü öğrenilemeyen 34 EDV 862 plakalı minibüsle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslar Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan Çıtak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çıtak'ın Iğdır Devlet Hastanesi laboratuvarında çalıştığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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