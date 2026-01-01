Iğdır'da asansör halatı koptu: Anne ve kızı yaralandı

Iğdır'da meydana gelen asansör kazasında anne ile kızı yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Bağlar Mahallesi Vali Yolu Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana gelen olayda, 4'üncü kata çıkmak isteyen Çilem Şana (28) ile 6 yaşındaki kızı Ceylan Şana'nın bindiği asansörün halatı koptu. Kabin zemine çarpmadan dururken, anne ve kızı kazada yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve kızının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - IĞDIR