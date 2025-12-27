Haberler

Iğdır'da aranan şahıs hudut kapısında yakalandı

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü, hakkında 'Kasten Öldürme', 'Kaçakçılıkla Mücadele' ve 'Askeri Yasak Bölgelere Girme' suçlarından toplam 16 yıl 15 gün hapis cezası bulunan O.A.B. isimli şahsı, Dilucu Kara Hudut Kapısı'nda yakaladı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, gerçekleştirilen kontroller sırasında; "Kasten Öldürme", "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" ve "Askeri Yasak Bölgelere Girme" suçlarından toplam 16 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan O.A.B. (1996 doğumlu, Iğdır) isimli şahıs, Dilucu Kara Hudut Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmaya çalıştığı sırada emniyet güçlerince yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
