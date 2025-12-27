Iğdır'da aranan şahıs hudut kapısında yakalandı

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, gerçekleştirilen kontroller sırasında; "Kasten Öldürme", "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" ve "Askeri Yasak Bölgelere Girme" suçlarından toplam 16 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan O.A.B. (1996 doğumlu, Iğdır) isimli şahıs, Dilucu Kara Hudut Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmaya çalıştığı sırada emniyet güçlerince yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - IĞDIR