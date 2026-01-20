Haberler

Iğdır'da göçmen kaçakçılığı hükümlüsü sınır kapısında yakalandı

Güncelleme:
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü, 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Azerbaycan uyruklu T.S'yi sınırda yakaladı. 2015 yılından beri aranan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, " Göçmen Kaçakçılığı" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2015 yılından bu yana arandığı öğrenilen Azerbaycan uyruklu T.S (44) Nahçıvan'dan Türkiye'ye giriş yapmak istediği sırada Dilucu Sınır Kapısı'nda yakalandı. Şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınarak işlemleri tamamlandı. T.S., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmasının ardından Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

