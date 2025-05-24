İETT Sürücüsünün Dikkatsizliği Facia Yaratıyor: Bebek Yere Düştü

İETT Sürücüsünün Dikkatsizliği Facia Yaratıyor: Bebek Yere Düştü
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İETT Sürücüsünün Dikkatsizliği Facia Yaratıyor: Bebek Yere Düştü
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İstanbul Avcılar'da, İETT otobüsü sürücüsünün dikkatsizliği sonucu bir bebek arabası kapıya sıkıştı ve çocuk yere düştü. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Benzer bir olay bir gün önce de yaşandı.

Avcılar'da İETT sürücüsünün aceleciliği faciayla sonuçlanıyordu: O anlar kamerada

Annesi indirirken arabasıyla kapıya sıkışan bebek, yere düştü

İSTANBUL - İstanbul Avcılar'da İETT otobüsü sürücülerinin dikkatsizliği ve aceleciliği nedeniyle 2 gün üst üste faciadan dönüldü. Bebek arabasındaki 2 çocuktan birisi annesi eşliğinde otobüsten inerken kapıya sıkışırken bugün ise bir çocuk arabasından yere düştü. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde bugün öğlen saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde durağa yanaşan İETT otobüsü sürücüsünün aceleci davranışı nedeniyle otobüs kapısına annesi aşağı indirirken kapıya sıkışan arabası içindeki bebek aşağıya düştü. Yaşanan olay üzerine anne neye uğradığını şaşırırken şoför durmadan yoluna devam etti. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Benzer olay dün de yaşandı

Aynı durakta bir benzer olayın dün de yaşanması şaşırttı. Yine aynı durakta otobüsten bebek arabasıyla inen kadının şoförün hızlı davranışı nedeniyle kapıya sıkıştı. Yaşanan iki olayda çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerin ilkinde bebeğin otobüsten inerken arabasından düşmesi yer alırken diğer görüntü de ise yine bebek arabasının kapıya sıkışması yer aldı.

Çevrede esnaflık yapan Abdullah Ayhan ise yaşananları anlatarak, "Dünde bugünde aynı şekilde İETT durağında şoförün dikkatsizliğinden dolayı çocuklu kadınlar

inerken çocukların düşmesine ve sıkışmasına neden oldu. Bugün çocuk yere düştü şoför durmadan gitti. Benzer şeyler yaşanıyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE - 3.Sayfa
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