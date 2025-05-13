Erdoğan 'Savaştan daha önemli tehdit' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor

"Savaştan önemli tehdit" demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'nın feshine ilk yorum
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Trump'ı İstanbul'a davet ettik

Zelenski'den Trump'a İstanbul daveti! İlk önce Erdoğan ile görüşecek
Berke Özer 2 yıllık imzayı attı

Resmi açıklama geldi! Berke 2 yıllık imzayı attı

İETT Şoförüne 80 Yaşındaki Kadının Ölümüne Sebep Olmaktan 2 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

İETT Şoförüne 80 Yaşındaki Kadının Ölümüne Sebep Olmaktan 2 Yıl 6 Ay Hapis Cezası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırköy'de 80 yaşındaki Sevinç Tuna'yı ezerek öldüren İETT şoförü Murat Şahin, mahkeme tarafından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Şahin, olayda tali kusurlu olduğunu savunarak beraatini talep etti ama mahkeme kararında, dikkat ve özen yükümlülüğünü ihlal ettiğini belirtti.

Bakırköy'de 80 yaşındaki kadını ezerek öldüren İETT şoförü hakkında karar açıklandı

Mahkeme sanığın 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti

İSTANBUL - Bakırköy'de 2024 yılında 80 yaşındaki Sevinç Tuna'yı ezerek öldüren İETT şoförü Murat Şahin hakkında karar açıklandı. Mahkeme sanık Şahin'in 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Bakırköy Çırpıcı Yanyol Caddesi'nde 30 Ekim 2024 tarihinde meydana gelen olayda, Murat Şahin idaresindeki İETT otobüsü trafik ışıklarında ilerlerken yolun karşısına geçmek isteyen 80 yaşındaki Sevinç Tuna'ya çarpmıştı. Tuna, İETT otobüsünün altında kalarak hayatını kaybederken şoför Şahin hakkında ise 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti.

Murat Şahin'in yargılanmasına Bakırköy 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Duruşmada tutuksuz sanık Şahin ile avukatı hazır bulundu. Savunması sorulan Şahin "Çok üzgünüm. Adli Tıp Kurumu hazırladığı raporda benim tali kusurlu olduğumu belirtmiş. Ama orada kim olursa olsun göremezdi, hiçbir insan göremezdi. Saniyeler içerisinde gerçekleşen bir şey. Maktulün kusuru ile bu kaza gerçekleşmiştir, beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı eylemi sonucu Sevinç Tuna'nın ölümüne sebebiyet verdiği ve olayda tali kusurlu olduğunu belirtti. Cumhuriyet savcısı Şahin'in 'taksirle öldürme' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık "Mütalaayı kabul etmiyorum ben suçsuzum. Bu olay benim hayatımı altüst etti. Çok üzgünüm ama bu kazanın sebebi ben değilim beraatimi istiyorum" dedi.

Kararını açıklayan hakim, sanık Murat Şahin'in 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Şahin'in 6 ay süreyle ehliyetine el konulmasına da karar verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİKE İNAL - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süreç nasıl ilerleyecek?

Süreç nasıl ilerleyecek?
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
Çinli otomobil markası SWM Motors Türkiye'de üretim kararı aldı

Otomotiv devi Türkiye'ye geliyor! Fabrika açacağı kent belli oldu
Rusya-Ukrayna barış masası! Trump İstanbul kararını verdi

Rusya-Ukrayna barış masasında olacak mı? Trump İstanbul kararını verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.