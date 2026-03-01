Haberler

Arnavutköy'de çamurlu yolda ilerleyemeyen İETT otobüsünü vatandaşlar itti

Arnavutköy'de çamurlu yolda ilerleyemeyen İETT otobüsünü vatandaşlar itti
Güncelleme:
Arnavutköy'de ana cadde üzerindeki çamur nedeniyle yokuşu çıkamayan İETT otobüsünü çevredeki vatandaşlar iterek kurtarmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Arnavutköy'de ana cadde üzerindeki çamur nedeniyle yokuşu çıkamayan İETT otobüsünü vatandaşlar iterek kurtarmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Arnavutköy Hadımköy yolu Sazlıbosna mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki İETT otobüsü cadde üzerinde oluşan çamur nedeniyle yokuşu çıkmakta zorlandı. Bir süre ilerleyemeyen otobüsteki yolcular ve çevredeki vatandaşlar araçtan inerek otobüsü itmeye başladı. Görüntülerde çok sayıda vatandaşın otobüsün arkasına geçerek aracı itmeye çalıştığı anlar yer aldı. Yaşanan ilginç anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

