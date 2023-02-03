İETT otobüsü alev alev yandı

Başakşehir'deki İETT otobüsü bilinmeyen bir neden dolayısıyla alev alev yandı.

Başakşehir'deki İETT otobüsü bilinmeyen bir neden dolayısıyla alev alev yandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Başakşehir'e bağlı Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Duran İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonrasına otobüs kül haline geldi. Otobüsün yandığı anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. - İSTANBUL