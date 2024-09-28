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İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde iskeleye yanaşan İstanbul Deniz Otobüsüne (İDO) ait feribotun tuvaletinde erkek cesedi bulundu. Olay, Yenikapı-Bursa seferini tamamlayan İDO feribotunda yolcuların inmesinin ardından yapılan kontroller sırasında ortaya çıktı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde iskeleye yanaşan İstanbul Deniz Otobüsüne (İDO) ait feribotun tuvaletinde erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 23.00 sıralarında Güzelyalı Mahallesi Bursa Feribot İskelesi'nde meydana geldi. Yenikapı-Bursa seferini tamamlayan İDO'ya ait feribot, iskeleye yanaştı.

ERKEK CESEDİ BULUNDU

Feribottaki yolcuların inmesinin ardından ekipler tarafından yapılan son kontroller sırasında, tuvalet kısmında bir kişinin hareketsiz yattığı fark edildi. İhbar üzerine iskeleye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İskeleye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde erkek kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ceset, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu
Kaynak: Haberler.com / Alper Kızıltepe - 3.Sayfa

Güvenlik İstanbul 3-sayfa Mudanya Hukuk Bursa Bursa

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Yorumlar (4)

volkan yucebas:

bonzai mi hortladı yoksaa :D

2
9
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Turanokten Okten:

Kalp krizidir

7
1
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Damla Sengul:

evden dışarı çıkmayın

5
2
yanıtYanıtla
Ali Tokgönül:

Cinayetle güne başladık . Hadi hayırlısı .

5
0
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