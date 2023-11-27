Üye Girişi
Haberler

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 18 ildeki operasyonlarda 98 şüpheli yakalandı

Son Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri
Abone Ol

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 98 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 98 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 18 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Ağrı, Antalya, Bingöl, Bursa, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Kocaeli, Mardin, Muğla, Osmaniye, Yalova, İzmir, Adıyaman, Siirt, Adana, Şanlıurfa ve Konya'daki operasyonlarda 98 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü PKK Güvenlik Terör Operasyon 3. Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title