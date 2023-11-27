Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 18 ildeki operasyonlarda 98 şüpheli yakalandı
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Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 98 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 98 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 18 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Ağrı, Antalya, Bingöl, Bursa, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Kocaeli, Mardin, Muğla, Osmaniye, Yalova, İzmir, Adıyaman, Siirt, Adana, Şanlıurfa ve Konya'daki operasyonlarda 98 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa