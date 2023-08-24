Bakan Yerlikaya: "(Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem) Saha tarama çalışmaları başlatıldı"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır." bilgisini verdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde saat 08.35'te 5 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır."

Yerlikaya, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.