Bakan Yerlikaya: "(Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem) Saha tarama çalışmaları başlatıldı"
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır." bilgisini verdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde saat 08.35'te 5 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır."
Yerlikaya, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Kaynak: AA / İsa Toprak - 3. Sayfa