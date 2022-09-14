İçişleri Bakanı Soylu: "Bu katliamların sorumlusu sizsiniz" 3. Sayfa Haberleri İçişleri Bakanı Soylu: "Bu katliamların sorumlusu sizsiniz"ANKARA İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Lübnan'dan İtalya'ya geçmek isterken Yunanistan'ın müdahalesi sonucu hayatını kaybeden düzensiz göçmenlere ait görüntülerin yer aldığı paylaşımında, "Avrupa ve Yunanistan! İçişleri Bakanı Soylu: "Bu katliamların sorumlusu sizsiniz" ANKARA İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Lübnan'dan İtalya'ya geçmek isterken Yunanistan'ın müdahalesi sonucu hayatını kaybeden düzensiz göçmenlere ait görüntülerin yer aldığı paylaşımında, "Avrupa ve Yunanistan! Bu katliamların sorumlusu sizsiniz" dedi. İçişleri Bakanı Soylu, Lübnan'dan İtalya'ya geçmek isteyen düzensiz göçmen grubuna Yunanistan'ın müdahalesi sonucunda hayatını kaybeden Asım (9 aylık) ve Abdulvahap iki kardeşin cansız bedenlerinin denizden çıkarılmasına ait görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Soylu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Lanet olsun insanlığınıza. Bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz. Lübnan'dan İtalya'ya geçmek isteyen göçmenlere ve masum çocuklara yine Yunanistan katliamı. İki kardeşten, Asım 9 aylık, Abdulvahap 4 yaşında idi. Avrupa ve Yunanistan! Bu katliamların sorumlusu sizsiniz" 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek Süleyman Soylu Yunanistan İtalya Lübnan 3. Sayfa Güncel Haberler

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