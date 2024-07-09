Üye Girişi
Haberler

İçişleri Bakanı: 'DÜĞÜM-1' Operasyonunda 88 Dolandırıcı Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin, Kahramanmaraş, Erzurum, Samsun, Nevşehir ve Balıkesir merkezli 19 ilde 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçuna yönelik düzenlenen 'DÜĞÜM-1' operasyonlarında bin 748 kişiyi dolandıran 88 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin, Kahramanmaraş, Erzurum, Samsun, Nevşehir ve Balıkesir merkezli 19 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik düzenlenen "DÜĞÜM-1" operasyonlarında bin 748 kişiyi dolandıran 88 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 19 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı tarafından "DÜĞÜM-1" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda 88 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki halkımızı çeşitli yöntemlerle dolandıranların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız" vurgusunu yaptı.

Operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince Mersin, Kahramanmaraş, Erzurum, Samsun, Nevşehir ve Balıkesir merkezli Hatay, Denizli, Adana, Siirt, Diyarbakır, Kayseri, Gaziantep, Şanlıurfa, Batman, İzmir, İstanbul, Muğla ve Manisa'da düzenlendiğini anlatan Yerlikaya, operasyonlar sonucunda 10 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, çok sayıda bilgisayar, telefon, sim kart ve taşınabilir bellek ile çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildiğini kaydetti.

İlk belirlemelere göre suçtan elde edildiği tespit edilen yaklaşık 100 milyon lira değerinde 37 lüks araç, 17 tapu kaydı, 7 şirket ortaklık payları, 142 banka ve kripto hesabına el konulduğunu vurgulayan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik ederek, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Kahramanmaraş Balıkesir Nevşehir Erzurum Samsun Mersin 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

 Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

 Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

Bakmadan Geçme

10 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 10 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 10 Temmuz 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 10 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 10 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 10 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 10 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 10 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Lamine Yamal Müslüman mı, aslen nereli? İspanya Fransa maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İspanya Fransa maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İspanya Fransa maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! İspanya Fransa maçı ne oldu? YKS sonuçları açıklandı mı (TYT- AYT- YDT)? Arda Güler Real Madrid'den ayrılacak mı? Milan'dan teklif geldi Fenerbahçe Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta? MasterChef Ciğer Tava tarifi! En güzel Ciğer Tava tarifi! Ciğer Tava tarifi nasıl yapılır? Ciğer Tava için malzemeler! Dünya Kupası elemeleri ne zaman 2026?
Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü

Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title