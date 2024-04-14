Bayram tatilinin acı bilançosu! Kazalarda 66 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bayram tatilinde meydana gelen kazalara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bayram tatilinin 8 gününde yaşanan kazalarda can kaybı ve yaralanma sayısını duyuran Bakan Yerlikaya "Lütfen aşırı hız yapmayalım." diyerek emniyet kemeri uyarısında bulundu.

4 BİN 998 KAZADA 66 CAN KAYBI

"Bayram tatilinin 8. gününde 628 trafik kazası meydana geldi. 382 bin 467 araç denetlendi. 25 bin 215 araca hız ve radar işlemi, 34 bin 407 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 8 gününde toplam 4 bin 998 trafik kazası meydana geldi. 66 vatandaşımız hayatını kaybetti. 8 bin 352 vatandaşımız ise yaralandı."

EMNİYET KEMERİ UYARISI

Bakan Yerlikaya, sürücü ve yolculara ise şu uyarılarda bulundu: "Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım."