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İmamoğlu Davasında Akın ve Torunler Suçlamaları Reddetti

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Ekrem İmamoğlu'na yönelik çıkar amaçlı suç örgütü davasında koruma müdürü Mustafa Akın ve güvenlik müdürü Yener Torunler, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talep etti. Duruşma pazartesi gününe ertelendi.

"Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında koruma müdürü Mustafa Akın ve güvenlik müdürü olan Yener Torunler üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, mahkemeden tahliyelerini ve beraatlarını talep etti. Duruşmaya pazartesi günü diğer sanıkların taleplerinin alınmasıyla devam edilecek.

"Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının ikinci duruşmasına 7'inci gününde devam edildi. Verilen 1 saatlik aranın ardından duruşmada, tutuklu sanıklar, Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın ile Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketinde güvenlik müdürü olan Yener Torunler'in tutukluluk durumlarına ilişkin beyanları alındı. Sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, mahkemeden tahliyelerini ve beraatlarını talep etti. Duruşma, diğer sanıkların tahliye taleplerine ilişkin savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere 31 Ağustos Pazartesi gününe ertelendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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