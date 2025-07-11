Hz. Muhammed ve Hz. Musa Karikatürü Soruşturmasında Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Leman Dergisi'nde yayımlanan Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerine ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda, firari yazı işleri müdürü Aslan Özdemir İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı.

Leman Dergisi'nde yer alan Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatürün yayımlanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, firari yazı işleri müdürü Aslan Özdemir İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Somer Şef'ten sevgilisine duygusal doğum günü mesajı!

Ünlü şef sevgilisini ilk kez paylaştı! Doğum günü mesajı dikkat çekici
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hadise Harbiye'yi salladı! Yatakta dans, sahnede duş...

Hadise Harbiye'yi salladı! Yatakta dans, sahnede duş...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.