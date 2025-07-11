Hz. Muhammed ve Hz. Musa Karikatürü Soruşturmasında Gözaltı
Leman Dergisi'nde yayımlanan Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerine ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda, firari yazı işleri müdürü Aslan Özdemir İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı.
Leman Dergisi'nde yer alan Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatürün yayımlanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, firari yazı işleri müdürü Aslan Özdemir İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa