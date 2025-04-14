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Husumetli İki Aile Jandarma Önünde Kavga Etti: 1 Ağır Yaralı

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Kahramanmaraş'ta husumetli iki ailenin jandarma karakolu önünde girdiği tekme tokat kavga sonucu bir kişi ağır yaralandı. Olay sırasında kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaralı hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

İki husumetli aile tekme tokat birbirine girdiği kavga kamerada: 1 ağır yaralı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta husumetli iki aile arasında jandarma karakolu önünde tekme tokatlı kavga meydana geldi. Yaşanan kavgada 1 kişi ağır yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Onikişubat ilçesine bağlı Kavlaklı Mahallesi'nde bulunan Kavlaklı Jandarma Karakolu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında bir süredir husumet bulunan iki aile birbirlerinden şikayetçi olmak için jandarmaya gitti. İşlemleri sona eren iki taraf, birbirleriyle tekrar dışarıda karşılaştı. Bir süre sözlü bir şekilde tartışan taraflar, tekme tokat kavga etti. Yaşanan kavgada bir kişi ağır yaralandı.Yaralanan şahıs, tedavisi için hastaneye sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olaya müdahale ederek şüphelileri gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METEHAN NAZLI - 3.Sayfa
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