Husiler son 24 saatte Suudi Arabistan'a 4 füze ve İHA saldırısı yaptığını açıkladı

Yemen'deki İran destekli Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree, son 24 saat içinde Suudi Arabistan'a yönelik 4 füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Saree, saldırılarda başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı ve Dammam yakınlarındaki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı ile Suudi devlet petrol şirketi Aramco'ya ait iki tesisin hedef alındığını belirtti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ile Yemen'deki İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor. Husiler, son 24 saat içinde Suudi Arabistan'a yönelik 4 füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree, saldırılarda başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı ve Dammam yakınlarındaki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı ile Suudi devlet petrol şirketi Aramco'ya ait iki tesisin hedef alındığını kaydetti. Saree, söz konusu operasyonlardan ilkinde Kral Halid Havalimanı'nın dün akşam 3 dalgada hedef alındığını belirterek, saldırının hava trafiğini aksattığını ve havalimanını kapanmaya zorladığını savundu. Husi Sözcü, ikinci saldırıda ise Suudi Arabistan'ın doğu bölgesindeki Aramco'ya ait Shedgum doğal gaz tesisinin hedef alındığını ve tesisi "tam isabetle" vurduklarını iddia etti. Saree, saldırı sonucu bölgede büyük bir yangın çıktığını öne sürdü. Saree, üçüncü operasyonda doğu bölgesinde Aramco'ya ait Tanajib tesisinin, dördüncü operasyonda ise Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'nın hedef alındığını bildirdi. Husi Sözcü, Yemen'in güneyindeki Lahj vilayetinde "Suudi askeri toplantıları" olarak değerlendirilen konumlara 6 balistik füze ve 2 İHA saldırısı gerçekleştirildiğini öne sürdü. Saree, saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini savundu.

"Yerli üretim füzelerle uçaklara ateş açıldı"

Saree ayrıca, yerli olarak ürettiklerini öne sürdüğü karadan havaya füze sistemleriyle Suudi savaş uçaklarına ateş açtıklarını ve uçakları geri çekilmek zorunda bıraktıklarını iddia etti. Saree, söz konusu operasyonların Suudi Arabistan'ın Yemen genelinde yoğunlaştırdığı hava saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiğini söyledi. Husi Sözcü, Suudi savaş uçaklarının geçtiğimiz 24 saat içinde başkent Sana ile Taiz, Marib, El-Cevf, Hacce, Hudeyde ve Saada vilayetlerini hedef alan 124 hava saldırısı düzenlediğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı