Hürmüz Boğazı'nda yük gemisi kimliği belirsiz cisimle vuruldu, 2 kişi yaralandı

Hürmüz Boğazı'nda yük gemisi kimliği belirsiz cisimle vuruldu, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UKMTO, Hürmüz Boğazı'nda yük gemisinin kimliği belirsiz cisimle vurulduğunu, alev alarak sürüklendiğini, olayda 2 kişinin yaralandığını bildirdi. Mürettebat tahliye edildi; yetkililer soruşturma yürütüyor; çevresel etki bildirilmedi, gemilere dikkatli seyretmeleri tavsiye edildi.
Hürmüz Boğazı'nda kimliği belirsiz bir cisimle vurulan yük gemisi, alev alarak sürüklenirken, olayda iki kişi yaralandı.
Hürmüz Boğazı'nda deniz güvenliğine ilişkin gelişmeler devam ederken, bölgede bir yük gemisine saldırı düzenlendiği duyuruldu. Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) tarafından yapılan açıklamada, "Bir yük gemisinin güvenlik sorumlusu, kimliği belirsiz bir cisim tarafından vurulduğunu bildirdi. Alev alan gemi sürüklenirken, olayda 2 kişinin yaralandığı bildirildi" denildi.
Mürettebatın tahliye edildiği bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, "Yetkililer olayla ilgili soruşturma yürütüyor. Şu an için herhangi bir çevresel etki bildirilmedi. Gemilere dikkatli seyretmeleri ve şüpheli faaliyetleri UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edildi" ifadeleri kullanıldı.