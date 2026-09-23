Haberler

Hürmüz Boğazı'nda yük gemisi kimliği belirsiz cisimle vuruldu, 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+9 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UKMTO, Hürmüz Boğazı'nda yük gemisinin kimliği belirsiz cisimle vurulduğunu, alev alarak sürüklendiğini, olayda 2 kişinin yaralandığını bildirdi. Mürettebat tahliye edildi; yetkililer soruşturma yürütüyor; çevresel etki bildirilmedi, gemilere dikkatli seyretmeleri tavsiye edildi.

Hürmüz Boğazı'nda kimliği belirsiz bir cisimle vurulan yük gemisi, alev alarak sürüklenirken, olayda iki kişi yaralandı.

Hürmüz Boğazı'nda deniz güvenliğine ilişkin gelişmeler devam ederken, bölgede bir yük gemisine saldırı düzenlendiği duyuruldu. Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) tarafından yapılan açıklamada, "Bir yük gemisinin güvenlik sorumlusu, kimliği belirsiz bir cisim tarafından vurulduğunu bildirdi. Alev alan gemi sürüklenirken, olayda 2 kişinin yaralandığı bildirildi" denildi.

Mürettebatın tahliye edildiği bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, "Yetkililer olayla ilgili soruşturma yürütüyor. Şu an için herhangi bir çevresel etki bildirilmedi. Gemilere dikkatli seyretmeleri ve şüpheli faaliyetleri UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edildi" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Çiftçi, okul saldırısı sonrası emniyet müdürlerini toplayıp 10 maddelik talimat verdi

Okul saldırısı sonrası emniyet müdürlerine 10 maddelik talimat verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oğluna 3 aylıkken DMD teşhisi konuldu! Milaslı anne Göktuğ'un gen tedavisi için 2,9 milyon dolar arıyor

Göktuğ'un ilacı 2,9 milyon dolar! Annesi kumbarayla topluyor
Galatasaray'a Singo şoku! Yine kötü haber geldi

Eyvahlar olsun! Galatasaray'a yine kötü haber geldi
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan: Dezenflasyon süreci devam ediyor

Paranın patronundan enflasyon mesajı
Okulun yanındaki çöpte peş peşe patlama! Nedeni özel okulun laboratuvar kimyasalları çıktı

Çöpten peş peşe patlama sesi geldi! Sebebi okulun laboratuvarı
Lüks tatil köyü sanılıyordu! Kamboçya'da 20 bin kişilik dolandırıcılık merkezinin içi görüntülendi

Sahte polis dekoruyla kandırdılar! 20 bin kişilik suç şehri
Genç futbolcunun vefatının ardından yürek yakan detay! 2 ay önce evlenmişti

Milyonları yasa boğan isimden geriye bu fotoğraf kaldı

Avukatın boğazına bıçak dayadı! 7 yıl 1 ay hapisle serbest bırakıldı

Avukatın boğazına bıçak dayadı, 7 yıl hapisle serbest bırakıldı