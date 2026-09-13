Hürmüz Boğazı’nda ticari gemiye saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

İran'a ait ticari gemiye Hürmüz Boğazı'nda düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

ABD ile İran arasındaki çatışmalar sürerken, dünyanın en önemli enerji ve ticaret güzergahlarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yüksek seyrediyor. Bölgede ticari gemilerin güvenliğine ilişkin endişeler artarken, son olarak İran'a ait bir ticari geminin saldırıya uğradığı bildirildi. Hengam ve Keşm adaları yakınlarında düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

İran devlet televizyonu IRIB'e göre; Keşm Valisi Amir Teymouri, olayı "ABD'li terörist düşmanın" saldırısı olarak nitelendirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı