Son dakika haberleri... Hurdalıkta çıkan yangın 55 saatlik çalışmayla söndürüldü 3. Sayfa Haberleri Gelen son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir fabrikaya ait hurdalıkta çıkan yangın ekiplerin 55 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir fabrikaya ait hurdalıkta çıkan yangın ekiplerin 55 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangın, 19 Eylül günü saat 12.30 sıralarında Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde D-5003 Sokak'ta bulunan Diler Holding'e ait Diler Demir Çelik Fabrikası'nın hurdalığında çıktı. Edinilen bilgiye göre, söndürülemeyen ve dumanı çevreye büyük zarar veren yangında 150 personel, 50'ye yakın araç ve 10 iş makinesi görev yaptı. Ekiplerin yoğun uğraşlarının ardından yangın, 55 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. (Emrah Dursun - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Dilovası Kocaeli Eylül 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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