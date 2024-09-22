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Hurdacı Selim Ç.'nin Şüpheli Ölümü İnceleniyor

Hurdacı Selim Ç.'nin Şüpheli Ölümü İnceleniyor
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yerde bulunan hurdacının hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümün şüpheli bulunması nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yerde hareketsiz halde bulunan hurdacının hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı ilçesindeki Çukurköy Sanayi Sitesi'nin üst kısmında toprak arazide bir kişinin yüzüstü hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda ölen kişinin hurda işiyle uğraşan Selim Ç. (62) olduğunu belirledi.

Ölümün şüpheli bulunması üzerine Selim Ç.'nin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Tavşanlı 3-sayfa Sağlık Selim

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