Hukuka Aykırı Kişisel Veri İhlali Nedeniyle Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da ele geçirdiği kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirerek yaydığı iddiasıyla 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada E.Ç. isimli şahsın kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla arandığını tespit etti. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Çobanlar ilçesi Kocaöz beldesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR