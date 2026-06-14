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Erzurum'da girdiği nehirde kaybolan çobanı arama çalışmaları sürüyor

Erzurum'da girdiği nehirde kaybolan çobanı arama çalışmaları sürüyor
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Erzurum'un Horasan ilçesinde serinlemek için girdiği Aras Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan 17 yaşındaki Okan Koç'u arama çalışmaları AFAD, JAK ve SAK ekiplerince aralıksız sürdürülüyor. Vali Aydın Baruş da çalışmaları yerinde inceledi.

Erzurum'un Horasan ilçesinde serinlemek için girdiği Aras Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan 17 yaşındaki Okan Koç'u arama çalışmaları devam ediyor. Vali Aydın Baruş'ta arama çalışmalarını yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Aydın Baruş, Horasan ilçesinde 5 gün önce hayvan otlatırken Aras Nehri'ne giren ve kendisinden bir daha haber alınamayan 17 yaşındaki Okan Koç'un arama çalışmalarını yerinde takip etti. Arama faaliyetlerine katılan ekiplerden bilgi alan Vali Baruş, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Bölgede AFAD, JAK ve SAK ekiplerinin çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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