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Kayıp çoban aranıyor

Kayıp çoban aranıyor
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Erzurum'un Horasan ilçesinde hayvan otlatırken kaybolan 17 yaşındaki Okan Koç'u bulmak için AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri Aras Nehri ve çevresinde geniş çaplı arama kurtarma operasyonu yürütüyor.

Erzurum'un Horasan ilçe kırsalında hayvan otlatırken kaybolan 17 yaşındaki çobanı bulmak için ekipler geniş çaplı arama kurtarma operasyonu yürütüyor.

Edinilen bilgilere göre olay, Horasan ilçesi Pirali Mahallesi Hiran Mezrası kırsalında meydana geldi. Sabah saatlerinde küçükbaş hayvanlarını otlatmak amacıyla mezraya çıkan 17 yaşındaki Okan Koç'tan bir süre sonra haber alınamadı. Bölgede arama yapan mesai arkadaşları, gence ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Valilik koordinasyonunda bölgeye çok sayıda uzman ekip yönlendirildi. AFAD arama kurtarma uzmanları, jandarma asayiş ve komando timleri ile 112 Acil Sağlık personeli kayıp gencin izini sürdü. Ekipler, arama faaliyetlerini özellikle bölgeden geçen debisi yüksek Aras Nehri ve nehir yatağındaki sazlık alanlarda yoğunlaştırdı. Kıyı şeridini ve engebeli araziyi didik didik tarayan ekipler, Okan Koç'a ait bir iz bulabilmek için zorlu arazi şartlarında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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