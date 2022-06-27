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Horasan'da iki tır kafa kafaya çarpıştı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Horasan'da iki tır kafa kafaya çarpıştı

Erzurum'un Horasan ilçesinde iki tır kafa kafaya çarpıştı.

Erzurum'un Horasan ilçesinde iki tır kafa kafaya çarpıştı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Erzurum Horasan-Ağrı yolu üzerinde bulunan Saçdağı Geçidi yakınlarında meydana geldi. Yağışlardan dolayı yolun kayganlaşması ile direksiyon hakimiyetini kaybeden, Iğdır'dan Horasan istikametine gelmekte olan 76 DF 796 plakalı Osman Özer yönetimindeki tır, karşı yönden gelen 13 A 654 10 İran plakalı Talebnavehsi Morteza yönetimindeki tır ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 ambulansları, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada tırın içinde sıkışan şoförler, Horasan itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilip, Horasan Devlet Hastanesi'nde kontrol altına alındılar. Kaza sonrası tırlarda taşınan malzemelerin yola saçılması ile Erzurum Ağrı yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Yapılan temizlik çalışmalarının ardından yol kontrollü olarak araç trafiğine açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erzurum Horasan Iğdır 3. Sayfa Haberler

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