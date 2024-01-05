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Hopa sahilinde karaya oturan geminin onarım çalışması 40 gündür sürüyor

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Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında yaşanan fırtınada karaya oturan kuru yük gemisinin onarım çalışmaları 40 gündür devam ediyor. Gemiyi kurtarmak için özel bir şirket çalışmalarını sürdürüyor.

Hopa sahilinde karaya oturan geminin onarım çalışması 40 gündür sürüyor

ARTVİN - Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında 27 Kasım 2023 günü yaşanan fırtınada kıyıya sürüklenerek karaya oturan kuru yük gemisinin onarım çalışmaları 40 gündür devam ediyor.

Hopa ilçesinde 27 Kasım 2023 günü fırtına nedeniyle sürüklenerek karaya oturan 13 kişilik mürettebatı sorunsuz tahliye edilen Palau bandıralı "FR Pearl" adlı kuru yük gemisi 40 gündür kıyıda bekletiliyor.

Gemi için özel bir kurtarma şirketi ilçeye gelerek onarım çalışması başlatırken, geminin yeniden demir alması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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