Hong Kong'daki Yangında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 156'ya Yükseldi

Hong Kong'daki 'Wang Fuk Court' sitesinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 156'ya yükseldi. Hong Kong lideri John Lee, benzer olayların yaşanmaması için bağımsız bir komite kurulacağını duyurdu. Yangınla ilgili 15 kişi gözaltına alındı ve yaklaşık 30 kişi hala kayıp.

Hong Kong lideri John Lee yaptığı açıklamada, "Wang Fuk Court" sitesindeki 31 katlı gökdelende 26 Kasım'da çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 156'ya yükseldiğini bildirdi.

Hong Kong'daki "Wang Fuk Court" sitesinde 26 Kasım'da çıkan yangında bilanço ağırlaşıyor. Hong Kong lideri John Lee, sitedeki 31 katlı gökdelende tadilat çalışması sırasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 156'ya yükseldiğini aktardı. John Lee düzenlediği basın toplantısında, "Benzer trajedilerin yeniden yaşanmaması için, yangının çıkış nedeni ve hızla yayılmasının ardındaki nedenleri ve ilgili hususları inceleyecek, yargıç liderliğinde bağımsız bir komite kuracağım" ifadelerini kullandı.

Soruşturma ekipleri, tamamen kül olan kulelerden ikisi hariç hepsinde incelemelerin tamamlandığını ve yaklaşık 30 kişinin hala kayıp olduğunu bildirdi.

Hong Kong polisi ise yangınla ilgili yürütülen cezai soruşturma kapsamında şu ana kadar 15 kişinin, yolsuzluk soruşturması kapsamında da 12 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. - HONG KONG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
